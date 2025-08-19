シンガーソングライター・叶夢が、4月30日に配信リリースした楽曲「快楽主義」がTikTokでのヒットを記念して、オフィシャルMV公開した。◆叶夢 動画本楽曲は、アップテンポで、どこか懐かしさを感じるメロディとギターのリフ、そして過激な歌詞が特徴的な楽曲だという。また、ソールドアウトとなった今回のライブに続き、夏に第2回のワンマンライブの開催も予定されている。◾️新曲「快楽主義」2025年4月30日（水）リ