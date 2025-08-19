8月4日、東京地下鉄株式会社は映画『8番出口』とのコラボ企画として、東京の地下鉄を舞台にした“異変探し謎解きゲーム”「映画『8番出口』東京メトロ脱出ゲーム（以下、本脱出ゲーム）」を開催すると発表しました。開催期間は8月29日〜11月3日となっています。本脱出ゲームは参加者が専用キットを使い、都内指定駅に発生する異変を探しながら謎を解き、8番出口から脱出することを目的とした体験型ゲームです。東京メトロの担当者