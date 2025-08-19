【Gibson】（神奈川県オーピー45歳）若い頃からP-90が好きで15年前にこのGibsonの初期のヒスコレのSG（正確にはLes Paul Special）を中古で購入しました。ただブリッジがテールピースブリッジでオクターブを正確に合わせられないので、T-O-M（オールブラス製）に交換、それに伴いボディの鳴りを求めて裏通しに。指板が味気なかったので、インレイを作り指板製作しバインディングを巻き張り替え。コントロールは2Vol、2Toから1V