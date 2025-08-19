東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で贈賄の罪に問われている出版大手「KADOKAWA」の前会長・角川歴彦被告に対し、検察側は19日、懲役3年を求刑しました。「KADOKAWA」前会長の角川歴彦被告は、大会のスポンサーの選定などで便宜を図ってもらうよう、大会組織委員会の理事だった高橋治之被告に依頼し、謝礼としておよそ6900万円の賄賂を渡した罪に問われ、これまでの裁判で無罪を主張していました。19日の裁判で検