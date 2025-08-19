【モデルプレス＝2025/08/19】モデル・YouTuberの古川優香が19日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開した。【写真】古川優香、息子との2ショット◆古川優香、息子との親子2ショットを披露古川は「ほとんど家おるからカメラロールこのパターンの写真しかない」とコメントし、自宅で撮影された息子との2ショットを披露した。白いトップスを着た古川と息子が寄り添う姿が印象的で、家での何気ない親子時間の様子を伝え