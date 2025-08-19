「阪神−中日」（１９日、京セラドーム大阪）阪神・ビーズリーの制球が乱れた。二回先頭のボスラー、三回先頭の板山に四球を与えると、三回２死一、二塁の場面では中日・チェイビスの頭部付近への抜け球。四回には先頭・山本の左腕に四球。併殺で２死無走者となったが、ここで投手・マラーのエルボーガード付近に死球。このイニング２個目の死球にもなり、ビーズリーはすぐさま帽子を取って右膝をつきながらしゃがみこんで、マ