秋田朝日放送 ２０４０年の秋田を魅力的なものにするには何が必要なのか？秋田県が学生たちの声を聞きました。 秋田の課題を共有するのは秋田県のインターンシップに参加する学生です。県は２０２９年度までの県政運営の方向性を示す次の「総合計画」を策定するにあたり、若い世代の意見を反映させるためこうしたワークショップを開くことにしました。 １９日は秋田県の内外の学生１２人が「２０４０年の秋田