JR山陽線の新駅名「手柄山平和公園」を発表するJR西日本の平田恭子兵庫支社長（右）と兵庫県姫路市の清元秀泰市長＝19日午後、姫路市役所JR西日本は19日、2026年春に山陽線姫路―英賀保間に開業する新駅（兵庫県姫路市）の名称を「手柄山平和公園」と発表した。姫路市が再整備している手柄山平和公園のアクセス性向上などを目的に建設。新たに園内にできるスポーツ施設「ひめじスーパーアリーナ」とデッキで直結し、利便性を高め