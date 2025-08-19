不動産・住宅情報サービス「ライフル」（東京都）は、東京２３区の中古マンションに占める流通価格１億円超の「億ション」の割合が１５・５％となり、約７戸に１戸が億ションだったとする調査結果を発表した。建設費の高騰などにより、新築だけではなく中古でも億ションが急増している。同社が運営するサイト「ライフルホームズ」に２０２５年１〜６月に掲載された情報を分析した。港区では５４・５％、千代田区では５１・２％