秋田朝日放送 秋田三大盆踊りのひとつに数えられる八郎潟町の「一日市（ひといち）盆踊り」が１８日始まりました。個性的な仮装や優雅な踊りが見物客を魅了しました。 八郎潟町の「一日市盆踊り」は、４００年以上の歴史があり秋田県の無形民俗文化財にも指定されています。１８日はおよそ４００人の踊り子が参加し、笑顔で盆踊りを楽しんでいました。何よりも目を引くのが個性的な仮装です。ナマハゲの仮装などいちから手