秋田朝日放送 食べられるのに捨ててしまうのはもったいない…親子で食材をおいしくムダなく使い切る調理イベントが開かれました。 秋田市が１９日に開いた「食品ロス削減おやこクッキング」のルールは２つ。使い切るのが難しい食材を組み合わせたマスト食材５品を必ず残さず使うこと、そして、レシピのネット検索はしないことです。 ３組の親子が挑む中、ちょっぴり難しい食材の組み合わせを引いた山田さん親子に注