気象台は、午後7時29分に、大雨警報（土砂災害）を鹿角市、小坂町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・鹿角市、小坂町に発表 19日19:29時点内陸では、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鹿角市□大雨警報【発表】・土砂災害20日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）■小坂町□大雨警報【発表】・土砂災害20日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）