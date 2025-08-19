元カリスマキャバ嬢でモデル・実業家の愛沢えみり（36）が19日、自身のインスタグラムを更新。第2子を出産したことを報告した。【写真】ママになっても抜群のスタイル…赤ちゃんを“顔出し”公開した愛沢えみり愛沢は、子どもを抱いた写真を添えて「先月、第二子を無事に出産いたしました。安定期を過ぎた頃にご報告するべきか迷いましたが、体調や仕事の状況を考え、無事に出産を終え、少し落ち着いた今このタイミングでのご