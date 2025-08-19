秋田朝日放送 秋田県の最低賃金についての３回目の審議が１９日行われ、経営者側と労働者側で合意には至りませんでした。 労働者や経営者の代表などが参加した専門部会ではこれまで最低賃金について審議を行ってきましたが、３回目となる今回も労使間で意見がまとまりませんでした。公益委員はできる限りの全会一致の結審を希望するとして、継続審議の結論になりました。 【秋田地方最低賃金審議会・臼木 智昭 会長】 「