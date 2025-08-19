快挙を成し遂げました。７月、オーストラリアで開かれた国際数学オリンピックで満点を取り、世界1位となった松本市の高校生が19日、市役所を訪れ、喜びを語りました。臥雲市長「最高到達点に達した気分は？」松本深志高校3年の狩野慧志さん「うれしいですね。それを目標にしていたので」松本市役所に臥雲義尚市長を訪ねたのは高校生以下の国際数学オリンピックで世界1位に輝いた松本深志高校3年の狩野慧志さんです。国際数学