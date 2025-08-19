USEN＆U-NEXT GROUPのUSEN Camera Solutionsと損害保険ジャパン（以下、損保ジャパン）は8月19日、防犯・監視カメラと専門サポートを組み合わせて提供するカスタマーハラスメント（カスハラ）対策サービス「USEN Camera Biz サポート」の販売を9月に開始することを発表した。同日に事前予約の受付を開始している。サービス利用の流れ.