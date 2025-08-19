米株価指数先物時間外取引小安い、ホームデポ既存店売上高が予想下回る 東京時間19:25現在 ダウ平均先物SEP 25月限44942.00（-44.00-0.10%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限6464.00（-5.25-0.08%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限23782.50（-15.25-0.06%）