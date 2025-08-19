秋田朝日放送 静かな集落で事件が起きました。１８日秋田・大仙市で９３歳の男性が血を流して倒れているのが見つかり死亡が確認されました。遺体には複数の傷があり警察が殺人事件として捜査しています。 警察によりますと１８日午後１時すぎ大仙市協和峰吉川の進藤藤義さん（９３）が、自宅で血を流して倒れていると妻（８０）から警察に通報がありました。警察や消防が駆け付け、１階の寝室に倒れていた進藤さんはその場