パリ五輪・バレーボール男子日本代表の高橋藍選手（23）が、2025年8月18日にインスタグラムを更新。オフにショッピングを楽しむ姿を公開した。「自分にご褒美」「いいリフレッシュになりました！！」高橋選手はインスタグラムで、ファッション・コスメブランド「ディオール」表参道店を訪れたことを報告。「オフを利用して、ちょっとだけ自分にご褒美を。いいリフレッシュになりました！！」とつづった。投稿には、ブラックのトッ