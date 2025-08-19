宇多田ヒカルが、最新曲「Mine or Yours」のアナログレコード盤を完全生産限定盤として11月26日にリリース。各ECサイト、CDショップにて予約受付が開始となった。 （関連：宇多田ヒカル、Mrs. GREEN APPLE、iri、STUTS、GENERATIONS、超特急……注目新譜6作をレビュー） 本作には、未発表のリミックス楽曲3種に加え、オリジナルの音源も収録予定。リミキサーの情報は追って発表される。 （文＝リア