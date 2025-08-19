元カリスマキャバクラ嬢で実業家の愛沢えみり（36）が19日、インスタグラムを更新。第2子出産を報告した。愛沢は第2子とのショットを添え「いつも応援してくださる皆さまへ先月、第二子を無事に出産いたしました。安定期を過ぎた頃にご報告するべきか迷いましたが、体調や仕事の状況を考え、無事に出産を終え、少し落ち着いた今このタイミングでのご報告とさせていただきます」と報告した。続けて「お気づきの方もいらっしゃったか