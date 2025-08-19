◇第107回全国高校野球選手権第13日準々決勝東洋大姫路1-2沖縄尚学（2025年8月19日甲子園）東洋大姫路の得点は7番・桑原大礼（3年）が3回に放った本塁打のみに終わった。低反発バット導入後、初の大会2桁本塁打となる大会10号は、夏大会通算1800号。球史に残るアーチになった。「打ったのはインコースの真っすぐ。あそこはボクのツボ。ホームランは気持ち良かったけど、まだ3回だし、試合はこれからだと思った。7回（1