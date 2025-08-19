コメの極早生品種「葉月みのり」の初検査が8月19日、柏崎市で行われました。夏の猛暑と雨不足が新米に大きな影響を及ぼしています。19日、JAえちご中越で行われた新米の初検査。検査が行われたのは極早生品種「葉月みのり」です。コメの形や水分量などを調べていきますが…〈検査員〉「雨が少なかった関係で白いおコメが目立つ」期待が集まる初検査でしたが。〈JA担当者〉「検査結果でございますが全量2等となっています」コメ袋に