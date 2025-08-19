シリーズ10周年を迎え劇場版も公開となった『美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE!』一日限りの復活!バトルナマァーズ!イベントが8月17日に幕張メッセにて開催されました。イベントの模様は8月24日までアーカイブ配信中です。2015年1月に第1期が放送され、2025年に10周年を迎えたTVアニメ『美男高校地球防衛部LOVE!』。今年1月には10周年記念作品の劇場版『美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE!』が劇場公開されました。『美男高校地球防