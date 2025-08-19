東洋大姫路戦で6回1失点と好投した沖縄尚学・新垣有＝甲子園沖縄尚学は二回無死満塁から伊波の右前適時打、新垣瑞の犠飛で2点を先行。このリードを継投で守った。新垣有はスライダーが有効で6回2安打1失点と好投。2番手の末吉はピンチも招いたが3回を抑えた。東洋大姫路は先発の阪下が二回途中2失点で降板。2番手の木下は九回までを封じたが、得点は三回の桑原のソロ本塁打にとどまった。沖縄尚学―東洋大姫路2回表沖縄尚学