国産ならではの品質と普遍的なデザインを提案するウォッチブランド・Maker’s Watch Knotから、新作ソーラークロノグラフ「チタニウムソーラークロノグラフ TSC-40」（3万7400円〜3万9600円 ※ウォッチ本体のみ、ストラップ別途）が登場。従来モデル「TSC-39」の軽さとスタイリッシュなルックスはそのままに、新たに電池残量をひと目で確認できるパワーリザーブインジケーターを搭載。暗所での視認性も向上し、都会的なデザインと