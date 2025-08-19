中学校の部活動の代わりとなる市営の地域クラブが長門市できょうから始まりました。自治体運営の地域クラブへ完全移行したのは県内で初めてです。9時からの練習を前に各学校の生徒が深川中学校にバスで集まってきました。長門市が運営するNAGATOスポーツ・カルチャークラブ＝通称Nクラは、生徒数が減少しても部活動の選択肢を増やし、教員の働き方改革を進めることが目的です。長門市の5つの中学校がひとつの学校に集