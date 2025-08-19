日本画家馬場良治さんの作品展が宇部市で開かれています。滋賀県の三井寺で見たモミジの美しさを、秘仏の不動明王に見立てて描きました。（馬場良治さん）「このモミジがお不動さんとすると木がこうあるんです。この木が童子、よくお不動さんの下に子どもがいますよねそのイメージなんです」宇部市際波の美術館＝集估館で、馬場良治さんの作品展が開かれています。喫茶コーナーには、青森県の奥入瀬渓流を描い