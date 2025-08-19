環境省と気象庁は１９日、神奈川県に熱中症警戒アラートを発表した。県内は２０日も気温が著しく高く、危険な暑さが予想されるとして、エアコンの使用や外出時間の短縮、こまめな水分・塩分補給などの予防行動を促している。県内へのアラートは４日連続。２０日に予想される暑さ指数は、横浜市中区と三浦市、海老名市、藤沢市が３３、小田原市は３２。予想最高気温は横浜で３５度、小田原が３６度。１９日は小田原（３６・３