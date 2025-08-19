水上恒司（26）が19日、都内の日経ホールで行われた単独初主演映画「火喰鳥を、喰う」（本木克英監督、10月3日公開）完成披露試写会に登壇。劇中で数字、数式しか信じられない大学の化学の助教を演じたながら「バリバリの文系で数学は逃げてきた」と笑いながら明かした。「火喰鳥を、喰う」は作家・原浩氏の横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の実写化作品で、水上は、戦死したはずの祖父の兄貞市が書いたという謎の日記が届く化