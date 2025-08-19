石川県七尾市の和倉温泉では、ボランティアの学生たちが、能登半島地震で被害を受けた温泉街の復興にむけて、さまざまな支援を続けています。19日は旅館の公費解体にむけて、備品の運び出しが行われました。 和倉温泉周辺を支援拠点とする立教大学のボランティア学生たち。去年7月から能登に足を運び、支援活動を続けています。いまも休業が続いてる「多田屋」は、営業再開を早くても2028年の春頃を見込んでいて、旅館は公費解