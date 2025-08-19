物価高の今、熊本市中心市街地で、一杯200円を下回る格安ビールが熱を帯びています。なぜこんなに安いのか？競合店舗に負けじと奮闘する3店舗を取材しました。 【写真を見る】生ビール1杯190円!180円! 熊本の繁華街は格安ビール激戦区 熊本市の中心市街地、下通アーケードの一角は、今、格安ビールの激戦区です。立ち並ぶ看板をみると…税抜き190円！190円！180円！ コンビニの缶ビー