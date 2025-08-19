µÈËÜ¿·´î·à¤ÎÅçÅÄ¼îÂå¡Ê55¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦IMM THEATER¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡×½éÆü¸ø±é¤È¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Âç¸æ½ê¤«¤é¿Íµ¤¤Î¼ã¼ê¤¬½Ð±é¤·¡¢Ì¡ºÍ¤ä¥³¥ó¥È¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¿·´î·à¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥®¥ã¥°¤ÇµÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤Ä¤Ä¡¢Ç®±é¤Ç°ú¤­¹þ¤ó¤ÀÅçÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅìµþ¤Ç¤ä¤ë¿·´î·à¤Ï¥®¥ã¥°¥®¥ã¥°¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÂçºå¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤ª¼Çµï¤Î¿·´î·à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ó¤¸¤ã