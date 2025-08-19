日本マクドナルド（東京都新宿区）が、「チーズチーズダブルチーズバーガー」「チーズチーズてりやきマックバーガー」を、8月20日から2週間限定で販売します。ぜいたくな味わいを楽しめるバーガー「チーチーダブチ」「チーチーてりやき」の愛称で親しまれている両商品は、一部店舗でのみ、期間限定で販売されることが多い“神出鬼没のメニュー”でしたが、多くの「食べてみたい」という要望から、期間限定で全国販売が決定したと