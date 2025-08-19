左から：「キリン 氷ゼロ スパークリング」をPRする、キリンビール マーケティング部 カテゴリー戦略担当 カテゴリーマネージャー 木村正一氏、キリンビール マーケティング部 商品開発研究所 中味開発グループ 佐藤良子氏キリンビールは、ノンアルコール（以下、ノンアル）チューハイの新ブランド「キリン 氷ゼロ スパークリング（以下、氷ゼロ スパークリング）」から、「キリン 氷ゼロ スパークリング シチリア産レモン」（350m