双子を妊娠しているタレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。健診の結果を報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】 「痛みもなくよくここまできてくれた、、えらいよ双子たち」健診結果を報告「早産にならないよう頑張ります！」と決意表明中川さんは、「健診！むくみ、塩分血圧など合格でホッとしました、が、張りやすくなってるから安静にとのこと」と投稿。初期の頃は出血などもあり大変だったよう