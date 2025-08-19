囲碁の最年長対局記録を持つ杉内寿子八段（98）が、8月20日をもって引退することを発表しました。杉内八段は、不戦敗となった2025年7月10日の第74期王座戦予選（対戦相手・杉本明八段）が最後の対局となり、自身の最年長対局記録を98歳4か月4日に更新していました。杉内八段は、▼1927年3月6日静岡県生まれ。▼1937年、故喜多文子名誉八段に入門。▼1942年入段。▼1953年、第2期女流選手権で初タイトル。その後4連覇。▼1983年、八