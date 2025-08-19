メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身将棋の藤井聡太七冠が戦う王位戦第4局で、対局が中断するトラブルがありました。 王位戦七番勝負第4局は、藤井七冠に永瀬拓矢九段が挑戦していて、福岡県宗像市の多目的施設で行われています。 対局は19日午前9時、藤井七冠の先手で始まりましたが、午前11時半ごろ対局室に外部の音声が流れ、対局が中断するトラブルが発生しました。 立会人らが協議してそのまま昼食休憩