河北裕介さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【第2弾】河北と学ぶ！ブランドキャラバン【シュウ ウエムラ編】』を投稿。ブランドのPRではあるものの、河北さんなりの使用感について語ってくれていました！【関連記事】千賀健永「泡立ちも良くて」毛穴ケアに使用した酵素系洗顔料■ルースパウダー動画内で登場したのはこちら！シュウ ウエムラ/アンリミテッド mopo ルースパウダー アオタケブルー 税込6,490円（公式サイトより）