スウェーデン北部キルナで、建物ごと移転するためトレーラーに載せられた教会＝18日（ロイター＝共同）【ロンドン共同】スウェーデン北部の北極圏にある鉱業都市キルナで19日、市の象徴として親しまれている教会を2日間かけて建物ごとトレーラーに載せて移転する作業が始まった。キルナの地下には世界最大級の鉄鉱石の鉱床がある。長年の採掘で地盤沈下の恐れがあり、2004年から市中心部の大規模な移設計画が始まった。キルナ