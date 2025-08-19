2人の歌舞伎俳優の運命を描いた映画『国宝』がついに100億円の大台を突破。主人公の継母役で出演している宮澤エマが19日までに、自身のインスタグラムを更新し、劇中の“極妻"扮装でカメラを見据える姿をアップした。 【写真】美し過ぎる朝ドラ女優が“極妻"に！？姐さん、お似合いです！ 物語は任侠の家に生まれた美しい顔をもつ喜久雄が、抗争によって父を亡くした後、上方歌舞伎の名門・花井半二郎に引き取られ、歌舞伎の