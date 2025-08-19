◇全国高校野球選手権 準々決勝 県岐阜商8×-7横浜(19日・甲子園)県岐阜商(岐阜)の横山温大選手(3年)が甲子園の舞台で躍動しています。横山選手は、右投げながらも生まれつき左手の指が欠損。それでも県予選ではチームトップ打率.526をマークするなど、名門校でレギュラーを張ります。守備では右手でボールをつかみ、投げる際にはグラブを外して送球。甲子園をわかせてきました。19日は春王者の横浜(神奈川)との準々決勝。7番・ラ