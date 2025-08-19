この夏は、ヨアソビをして、ちょっぴりオトナでイマドキチルな夏の過ごし方をしたい！そこで今回は、都内でおすすめの「ビアガーデン」を3つご紹介します。ホワイトビーチが広がっていたり、緑を感じながらBBQを楽しめたりと、魅力的なスポットをお見逃しなく♡若者が集う♡ 都内のヨアソビめぐり夜景や音楽とともにお酒を楽しむ。そんなちょっぴりオトナな夏の夜を存分に楽しむのも、チルの一環♡ みんなが行きた