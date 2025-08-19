《私二階堂ふみとメイプル超合金カズレーザーは、このたび入籍しましたことをここにご報告させていただきます》【写真】完全タブー視…調停離婚したメイプル超合金・安藤なつの元夫女性芸人と男性俳優が結ばれないワケ8月10日に二階堂ふみとカズレーザーが10歳差の電撃結婚をそれぞれのSNSで発表し、世間を賑わせた。二階堂といえば、18歳のときに新井浩文との熱愛が『FRIDAY』で報じられ、その後同誌に菅田将暉とのデート現場