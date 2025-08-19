人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）ボンヤリしていると失敗しそう。失くし物をしないよう注意！11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）なかなか成果が見えにくい日。でも、諦めずに頑張り続けて。10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）小さなこ