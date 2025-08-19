エア・カナダは、カナダ公共労働組合（CUPE）との調停で和解し、8月19日夜（現地時間）から運航を再開する。エア・カナダとエア・カナダ・ルージュは段階的に運航を再開するものの、完全な運航再開までは最大10日程度かかる可能性がある。エア・カナダでは慣例に従い、批准手続きが完了するまで合意内容に関するコメントを控えるとしている。批准手続きや拘束力のある仲裁手続中は、ストライキやロックアウトは発生しないとしてい