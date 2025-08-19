労災で妻を亡くしたのに遺族補償年金を受けとれない。夫が国を提訴です。訴状によりますと、滋賀県に住む男性（３０代）の妻は、２年前、職場でのパワハラなどにより自殺し、その後、労災認定されました。男性は労災で亡くなった人の家族に国から支給される遺族補償年金を申請しましたが、妻が亡くなった場合は夫が５５歳以上でなければ対象外で支給されませんでした。一方で、夫が亡くなった場合は妻は年齢に関係なく支給