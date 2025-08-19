第１０７回全国高校野球選手権大会の第１３日の準々決勝第３試合（１９日、甲子園）は、センバツ王者の横浜（神奈川）が県岐阜商に延長１１回タイブレークの激戦の末７―８でサヨナラ負け。春夏連覇の夢はついえた。エース番号の「１番」を背負った奥村頼（３年）は力の全てを出し切った。先発した織田（２年）が崩れ、４点を追う５回に３番手としてマウンドに立つと相手の反撃を一切許さず、試合を延長タイブレークへと持ち