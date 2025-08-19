巨人の阿部慎之助監督（４６）が１９日のヤクルト戦（神宮）で、ヤクルト・太田の打球を巡る審判の判定に戸惑いを隠せなかった。問題の場面は３―１で迎えた２回の守備。二死一、二塁から太田が放った打球は打席からやや近い一塁線付近に接触した後、一塁・リチャードの方向へ。一塁塁審はフェア判定しており、リチャードは捕球後に一塁を踏んで３アウト…となるはずだった。しかし、球審がファウル判定していたため打者・太田