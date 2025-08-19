徳島県は１０００万円以上の河川の占用料が未請求だったと発表しました。徳島県によりますと、昨年度までの４年間で個人や民間企業が河川の敷地を使用する際の占用料について請求手続きを行っていない案件が、阿南市内で８３０件、１０７２万円にのぼるということです。また占用許可の期限が来ても更新の通知連絡ができておらず未処理の案件が７７件あったほか、関係書類の一部が廃棄されていました。これらの事務処理や管